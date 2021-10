MONSTA X-Star Shownu beim Militär: "Es ist hart!"

MONSTA X-Star Shownu beim Militär: So geht es der Band

MONSTA X haben erst kürzlich ihre neue Single "One Day" veröffentlicht. Die K-Pop-Band hat bewiesen, dass sie eine krasse Veränderung hingelegt hat und sich nicht nur musikalisch, sondern auch als Team entwickelt haben. Doch es gab auch einige traurige Veränderungen in der Band: Shownu musste MONSTA X zeitweise verlassen, da der Band-Leader zum Militär muss. Wie viele von euch wissen, ist es in Südkorea eine Pflicht, dass Männer bis zum 28. Lebensjahr zum Militär gehen müssen. Bei BTS-Mitglied Jin wurde der Militärdienst vorerst abgesagt.

Doch MONSTA X sind jetzt nur zu fünft und nicht zu sechst. Eine große Lücke, die Wonho, I.M, Hyungwon, Minhyuk, Jooheon und Kihyun füllen müssen. Im exklusiven BRAVO Interview haben die K-Pop-Stars darüber gesprochen, wie es ihnen mit Shownus Abwesenheit geht: "Es ist wirklich hart, weil wir jetzt alle Tanzschritte und Songparts zu sechst gemacht haben. Was bedeutet, dass wir jetzt alles auf fünf Personen anpassen müssen, das ist gar nicht so leicht. Wir haben gerade alle eine echt harte Zeit, weil so viel zu tun ist, aber wir schaffen das schon", erzählt I.M.

MONSTA X Shownu beim Militär: "Es ist hart und fühlt sich sehr leer an."

Dass Shownu beim Militär ist, bedeutet jedoch nicht, dass die Band-Mitglieder gar keinen Kontakt mehr haben. MONSTA X haben eine Entwarnung für Fans: Natürlich haben sie weiterhin Kontakt zu Shownu. Das Fehlen des K-Pop-Stars ist jedoch auch für die Mitglieder persönlich und deren Freundschaft ein harter Schlag, wie uns Jooheon im BRAVO-Interview verraten hat. "Es fühlt sich sehr leer an, wir waren zu sechst und jetzt sind wir fünf. Wir fühlen uns nicht mehr als Ganzes. Jedes Mal, wenn wir Mitglieder durchgehen fällt uns auf, dass jemand fehlt und realisieren immer wieder auf Neue, dass er beim Militär ist." Das ist sicherlich nicht leicht. Die Jungs sind in ihrer Zeit als MONSTA X eben als Familie zusammengewachsen. Die K-Pop-Stars hoffen, dass sie bald wieder zusammenkommen können und auch zu fünft Fans und ihr fehlendes Mitglied stolz machen. Wir sind uns ganz sicher, dass dies gelingen wird.

