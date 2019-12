Monsta X: Neuer Song mit Latin-Megastar

Monsta X releasen "Magnetic" mit Sebastián Yatra

Es ist zu einem richtigen Trend geworden: K-Pop-Stars kollaborieren immer häufiger mit anderen Künstlern. Wie vor Kurzem etwa BTS-Member J-Hope und Becky G für ihren Song "CNS". Auch die Boy-Band Monsta X haben sich für ihren neusten Track einen ganz besonderen Musiker ins Boot geholt. Und damit trifft Kolumbien auf Korea. Denn Monsta X singen zusammen mit Singer und Songwriter Sebastián Yatra, der der Freund von "Violetta"-Star Tini ist. Das Ergebnis aus spanischem und englischem Gesang kann sich wirklich hören lassen. "Magnetic" heißt es und es geht wie so oft um die Liebe.💗

Der neue Monsta X Song kommt gut an, das Video weniger...

Innerhalb weniger Tage wurde das YouTube-Video zu "Magnetic" schon fast 2 Millionen mal geklickt. In den Kommentaren feiern die meisten die Kollaboration von Monsta X und Sebastián Yatra. Vor allem die Lyrics kommen ziemlich gut an. Darin singen die Boys nämlich unter anderem: "Your touch is magnetic Cuz I can't forget it (There's a power pullin me back to you)" (Deine Berührung ist magnetisch, denn ich kann sie nicht vergessen. Eine Kraft zieht mich zurückzu dir.) Dem Clip dazu können die meisten aber nichts abgewinnen. Vielleicht liegt es daran, dass man Monsta X und Sebastián nicht in echt sieht, sondern nur als animierte Figuren aus gefaltetem Papier. Ist wohl Geschmackssache...🤷‍♀️

