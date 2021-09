NCT 127: 10 Fakten über die K-Pop-Band und deren Mitglieder

NCT 127: Wann ist die K-Pop-Band entstanden?

NCT 127 haben ihr Debüt im Jahr 2016 gefeiert. Sie sind die zweite Untergruppe von NCT, das Seoul-Team. Die Zahl 127 steht für den Längengrad von Seoul. Sie soll das Zuhause der Band und des K-Pop symbolisieren.

Wie viele Mitglieder hat NCT 127?

NCT 127 hat insgesamt neun Mitglieder. TAEIL, JOHNNY, TAEYONG, YUTA, DOYOUNG, JAEHYUN, JUNGWOO, MARK und HAECHAN.

Wann haben die Mitglieder der K-Pop-Band Geburtstag?

TAEIL ist am 14. Juni 1994 in Südkorea geboren.

JOHNNY ist am 9. Februar 1995 in Chicago geboren.

TAEYONG ist am 1. Juli 1995 in Südkorea geboren.

YUTA ist am 26. Oktober 1995 in Osaka (Japan) geboren.

DOYOUNG ist am 1. Februar 1996 in Südkorea geboren.

JAEHYUN ist am 14. Februar 1997 in Südkorea geboren.

JUNGWOO ist am 19. Februar 1998 in Südkorea geboren.

MARK ist am 9. August 1999 in Toronto (Kanada) geboren und hat seine Kindheit in New York und Vancouver verbracht.

HAECHAN ist am 6. Juni 2000 in Südkorea geboren und damit das jüngste Mitglied bei NCT 127.

NCT 127: Welche Stärken haben die Mitglieder?

TAEIL überzeugt mit gefühlvollem Gesang und trifft auch sehr hohe Töne.

JOHNNY hat eine starke Ausstrahlung und ist der Team-Player der Band.

TAEYONG ist Rapper und überzeugt in der Band mit einem besonderen Talent fürs Songwriting und Komponieren.

YUTA ist Sänger und auch bekannt für seine einzigartigen Dance-Moves.

DOYOUNG hat eine sehr kraftvolle Stimme und kann Emotionen besonders gut rüberbringen. Außerdem kann seine Stimme einen sehr großen Notenbereich abdecken.

JAEHYUN ist das Allround-Talent, denn er ist Sänger, Tänzer und Rapper.

JUNGWOO wird sowohl für seine Stimme als auch das Rhythmusgefühl gefeiert.

MARK ist professioneller Rapper, Texter und gilt als musikalisches Multi-Talent.

HAECHAN ist für seine charmante Stimme bekannt und hat einen außerordentlichen Tanzstil mit sauberer Technik.

NCT 127: Wo findet man die K-Pop-Band auf Social Media?

Natürlich findet ihr NCT 127 auch auf diversen Social-Media-Kanälen. Hier kommen die User-Namen der K-Pop-Stars: Instagram @nct127, Twitter @NCTsmtown_127, Facebook NCT127.smtown und YouTube NCT 127. Doch auch die einzelnen Mitglieder haben persönliche Instagram-Accounts.

TAEIL @mo.on_air

JOHNNY @johnnyjsuh

TAEYONG @taeoxo_nct

YUTA @yuu_taa_1026

DOYOUNG @do0_nct

JAEHYUN @_jeongjaehyun

JUNGWOO @ncit_kimjw

MARK @onyourm_ark

HAECHAN @fullsun_ncit

Die Musik von NCT 127

NCT 127 haben ungefähr 30 Millionen monatliche Hörer*innen auf Spotify. Schon mit ihrem zweiten Album "NCT #127 Neo Zone" verkaufte die K-Pop-Band in Millionen-Höhe. Ihr drittes Studio-Album veröffentlichten NCT 127 am 17. September 2021 unter dem Titel "Sticker".

NCT 127 goes International

So wie viele andere K-Pop-Bands, erreicht auch NCT 127 viele internationale Erfolge. Ihr zweites Album war 10 Wochen lang auf Platz 5 der amerikanischen Billboard Charts. Ihr neues Album "Sticker" wurde von Dem Joints produziert, der auch schon für Stars wie Rihanna, Dr. Dre und Kendrick Lamar gearbeitet hat. Der Titel-Track "Sticker" ging total durch die Decke. Das Musikvideo wurde am Release-Wochenende über 47 Millionen Mal geklickt.

Das veränderte sich nach dem Comeback von NCT 127

In "Sticker" wollten NCT 127 eine breite Facette von sich zeigen. "Auch unser drittes Album hat viele Songs aus unterschiedlichen Genres", erklärt Doyoung, "Es ist unser erstes Comeback nach einer langen Zeit, also haben wir uns genau überlegt, über welchen Bild sich Fans freuen würden. Es macht keinen Spaß, wenn NCT 127 die gleiche Musik und die gleichen Performances macht wie immer. Also überlegen wir uns immer neue Dinge, die wir ausprobieren können."

NCT 127: Mega-Hit "Kick It" sorgte für Druck

Vor Release des dritten Albums "Sticker" verriet Taeyong, dass auf der K-Pop-Band durch den Erfolg von "Kick It" (über 70 Millionen Streams und Platz 2 der Billboard-Charts) schon ein kleiner Druck lastete. "Wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, als wir dieses Album vorbereitet haben", gesteht Taeyong, "'Kick It' lief so gut, dass wir uns nicht sicher waren, ob wir das übertreffen und eine noch bessere Performance abliefern können. Aber als 'Sticker' geboren wurde, haben wir hart daran gearbeitet zu zeigen, wie sehr wir gewachsen sind und uns entwickelt haben."

NCT 127: Das hat sich in der Band nie verändert

Mittlerweile gibt es NCT 127 schon fünf Jahre lang. Eine ziemlich lange Zeit, in der sich viel verändert hat, doch eine Sache ist laut Doyoung immer gleich geblieben: "Fünf Jahre sind wirklich keine kurze Zeit. NCT 127 hat seit dem Debüt viel erlebt. Aber was sich nie verändert hat, ist die Beziehung zu unseren Fans. Wir feuern uns gegenseitig an und genau diese Beziehung lässt uns mit der Einstellung arbeiten, dass wir niemals vergessen, wo wir angefangen haben." Sehr bodenständige Jungs mit einer tollen Community!

