MONSTA X: Krasse Veränderung der K-Pop-Band

MONSTA X: K-Pop-Band legt heftige Veränderung hin

MONSTA X gehören definitiv zu den beliebtesten K-Pop-Bands der Welt. Im Schnitt haben sie 2,4 Millionen monatliche Hörer und sind die einzige K-Pop-Boyband nach BTS, die es in die amerikanischen Billboard-Charts geschafft haben. MONSTA X besteht aus Lead-Sänger Shownu, den Sängern & Tänzern Minhyuk, Kihyun, Hyungwon und den Rappern I.M und Jooheon. Ihre Musik ist eine Mischung aus Hip Hop, EDM und Pop. Bisher hat die K-Pop-Band acht Alben veröffentlicht, inklusive drei japanischen Veröffentlichungen. "ALL ABOUT LUV" war das erste komplett englischsprachige Album von MONSTA X. Sie haben schon mit Stars wie Steve Aoki, French Montana und Latin-Megastar Sebastián Yatra zusammengearbeitet. Die K-Pop-Band hat eine krasse Veränderung hingelegt und will jetzt weitermachen: Schon heute kommt die nächste englische Single von MONSTA X "One Day" raus! Das bedeutet: Die K-Pop-Band will jetzt Vollgas geben, wenn es darum geht, den internationalen Markt zu erobern …

BTS & CO.: DIE ERFOLGREICHSTEN K-POP-BANDS AUF INSTAGRAM

MONSTA X begeistern mit neuee englische Single "One Day"

Ab heute können wir die neue Single und das dazugehörige Musikvideo von MONSTA X bestaunen. "One Day" ist ein Song, der ein Gefühlschaos beschreibt, das wir fast alle kennen: Er handelt von einem Verlust oder einer Trennung, von der man weiß, dass man sie rückblickend als richtige Entscheidung empfinden wird, aktuell jedoch kann man aufgrund seiner verletzten Gefühlen keine objektive Perspektive einnehmen. Rapper Joohoney sagt dazu: „Liebe MONBEBEs, nach unserem ersten englischen Album ‚ALL ABOUT LUV‘ veröffentlichen wir nun endlich wieder eine neue englische Single. Ich bin wirklich glücklich und freue mich darauf, euch noch mal eine ganz neue Facette von uns zu zeigen. Lasst uns immer zusammenhalten, uns gegenseitig wertschätzen und ‚One Day‘ feiern!“ Eine ganz neue Facette klingt jedenfalls nach noch mehr krassen Veränderungen bei der Band – und es wird noch viel mehr kommen, das können wir euch versprechen …

