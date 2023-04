Mimi Webb: 10 Fakten über die Sängerin

2020 ging Mimi Webb auf TikTok viral als Charli D'Amelio Mimis Song "Before I Go" in einem ihrer Videos nutzte. Von da an ging es für die Sängerin nur noch steil nach oben. Die Erkenntnis, dass die sozialen Medien ihre Träume und Ambitionen vorantreiben können, steigerten ihren Ehrgeiz nur um so mehr: "TikTok war einfach eine unglaubliche App, die ich nutzen konnte, vor allem während des Lockdowns. Ich erinnere mich, dass ich mir dachte: 'Wie kann ich Musik veröffentlichen und die Leute dazu bringen, sie zu hören und mein Gesicht zu kennen?' TikTok war die perfekte App dafür!"