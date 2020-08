TikTok möchte User stärker unterstützen

Ende Juli überraschte TikTok seine Nutzer mit einer mega Nachricht: Die Video-Plattform nimmt Geld in die Hand, um die Karriere von kreativen TikTok-Köpfen anzukurbeln. Dank dem TikTok Creator Fund bekommen die User Millionen! Der von TikTok kreierte Fonds soll tausenden Creatorn auf der ganzen Welt zugutekommen. In den USA geht der TikTok Creator Fund mit 200 Millionen US-Dollars an den Start. Geplant ist, dass der Fonds in den nächsten drei Jahren auf insgesamt 1 Milliarde US-Dollars wächst. Weltweit sollen es sogar über 2 Milliarde US-Dollars werden, eine ordentliche Summe! Wer auch von dem Fonds profitieren möchte, muss übrigens über 18 sein und mindestens 10.000 Follower haben. Ab Mitte August soll man sich direkt in der App bewerben können.

TikTok Creator Fund: Das sind die ersten Empfänger

Nach der Ankündigung vor ein paar Wochen ist TikTok mit den ersten Namen rausgerückt und hat bekannt gegeben, welche amerikanischen User sich über eine finanzielle Spritze freuen dürfen. Insgesamt 19 TikTok Creators bekommen in der ersten Runde Geld, mit dabei ist unter anderem David Dobrik (@daviddobrik), der auf TikTok über 20 Millionen Follower hat und davor auch erfolgreich auf YouTube unterwegs war. Weitere User, die etwas vom Fonds abstauben, sind Tänzer Michael Le (@justmaiko), Fotograf Alex Stemplewski (@alex.stemp), Beauty-Fan Avani (@avani) und Beatboxer Spencer Polanco Knight (@spencerx), der zu den TikTok-Top Ten mit den meisten Followern gehört.

