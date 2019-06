Miley Cyrus von verrücktem Fan sexuell belästigt

Miley Cyrus: Schok-Moment mit Fan

Miley Cyrus (26) ist eine der berühmtesten Schauspielerinnen und Musikerinnen der Welt. Doch sie ist immer noch ein "ganz normaler" Mensch – was so manche Fans scheinbar nicht verstehen und es echt übertreiben … Jetzt hat ein Mann es auf die Spitze getrieben: Vor einem Hotel in Barcelona grapschte die Person Miley Cyrus an und versuchte sogar, sie zu küssen! Eine heikle Situation, die Miley hoffentlich bald verarbeiten kann …

Miley & Liam: Skandal bei Getümmel in Barcelona

Momentan geht ein Handy-Video im Netz herum, das die "Malibu"-Sängerin und ihren Ehemann Liam Hemsowrth im Getümmel vor einem Hotel in Spanien zeigt. Die beiden versuchen darin, durch eine Menschenmasse an Fans zu gehen und werden sogar von Securities begleitet. Die Fans schreien wild herum und umzingeln das Paar, sodass Miley und Liam kaum noch Luft zum Atmen bleibt. Als sie beinahe am Auto angekommen sind, rastet ein Fan völlig aus, packt den Superstar an den Haaren und gibt ihr einen Kuss auf den Kopf . Hier siehst du das Video:

Llego a estar ahí, y al “fan” que se ha tirado a por miley no se le olvida el guantazo que se lleva pic.twitter.com/30PUR4zXR0 — Alvaro (@AlvaroSaucedo13) 2. Juni 2019

Miley Cyrus von Fan angegriffen

Schnell reagieren die Security-Männer, doch der Angriff ist leider nicht mehr zu verhindern. Miley reißt sich zwar los und flüchtet zu Liam, der vor ihr läuft, aber geschockt ist sie ganz bestimmt trotzdem. Eine ganz schön heikle Situation! Denn auch wenn Miley Cyrus viel Rummel um ihre Person gewohnt ist, da sie schon als Kind in der erfolgreichen Disney-Serie "Hannah Montana" mitspielte und dadurch auf der ganzen Welt berühmt wurde, sind solche Eingriffe in die Privatsphäre von Stars ein absolutes Tabu! Schließlich sind auch sie am Ende traumatisiert, wenn sie angegriffen und – wie in Mileys Fall – sogar sexuell belästigt werden … Schlimm!

