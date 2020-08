Miley Cyrus: Ihr Leben ist gerade im Umbruch

Die letzten Wochen war es ruhig um Miley Cyrus. Jetzt überschlagen sich jedoch die News um die 27-Jährige: Nach nur 10 Monate Beziehung haben Miley Cyrus und Cody Simpson sich getrennt. Daraufhin veröffentlichte sie ihren neuen Song „Midnight Sky“, in dem sie für Selbstliebe und Unabhängigkeit plädiert. Trotz des ernsten Themas klingt der Song wie ein echter Party-Hit. Aber Miley Cyrus schreibt nicht nur Party-Songs sie feiert auch selbst gerne. Manchmal jedoch mit unangenehmen Folgen...

Miley Cyrus: Krasse Erinnerung an ihren Song "We can't Stop"

Das Musikvideo zu Miley Cyrus Song "We can't Stop" zeigt vor allem eines: Eine total verrückte Party! Es werden Marshmallows über Kerzen gegrillt, Totenköpfe aus Pommes gefuttert und mit Kuscheltieren getanzt. Dazu die Lyrics: "It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want." (Es ist unsere Party, wir können machen, was wir wollen. Es ist unsere Party, wir können sagen, was wir machen. Es ist unsere Party, wir können lieben, wen wir wollen). Jetzt verriet Miley in einem Interview, was es mit dem Song auf sich hat: "Ich habe mit der Arbeit an dieser Platte begonnen, als ich auf einer Hausparty in LA war, und wir saßen auf dem Dach und sahen uns den Sonnenaufgang an, was ich in dem Musikvideo auch so mache. Und ich ging zu Mike WiLL und sagte ihm, das ist es, worüber ich wirklich schreiben möchte. Darüber, was ich gerade lebe und was ich erlebe." Doch mit dem Abend verbindet Miley nicht nur positive Erinnerungen: "Ich habe mit meinen Freunden gefeiert und wir waren richtig fertig und haben uns ans Lagerfeuer gelegt", sagte sie. "Und ich schlief ein und hatte Doc Martens an und als ich aufwachte, waren meine Schuhe geschmolzen, weil sie so lange am Feuer gelegen hatten, und meine Füße sahen aus wie große Monsterklumpen." Nicht der erste Star, dem ein krasser Unfall passiert! Verletzt hat sich Miley aber glücklicherweise nicht!

