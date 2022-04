Mike Singer: Plötzlich neues Familienmitglied

Krasser Zufall bei Mike Singer

Mike Singer und seine Freundin Sophie Marstatt haben sich letztes Jahr zu ihrer Familienplanung geäußert: „Wir haben kein Kind – NOCH!“. Uiiii! 😍 Aber auch heute müssen wir alle Fans, die sich einen Mini-Mike wünschen, leider enttäuschen. Es handelt sich nicht um Nachwuchs von dem Sänger. Aber wer ist es dann, die*der die Familie von Mike erweitert?

Mike tanzte in den letzten Wochen bei Let´s Dance. Mit seinen Performances hat er seine Fans jede Woche aufs Neue begeistert. In der 9. Woche musste er die Show nun aber verlassen. Mitnehmen kann er trotzdem was von der Zeit: Viel Erfahrung, krasse Tanzskills UND ein neues Familienmitglied. Äh – was?

Mike Singer: Das ist sein neues Familienmitglied

Unter den vielen neuen Gesichtern bei Let´s Dance war tatsächlich eins dabei, das zu Mikes Familie gehört. Seine Tanzpartnerin Christina Luft! Die Beiden sind über die Wochen zu guten Freunden geworden, wollte den Kontakt nach der Show definitiv aufrechterhalten. Und dann haben sie noch herausgefunden: Sie sind verwandt!

„Wir sind Familie, wir sind ganz entfernt miteinander verwandt“, verrät Mike. Die Nichte von Christinas Opa war verheiratet mit dem Bruder von Mikes Onkel – ganz schön kompliziert. Aber das ist Mike und Christina egal. Sie freuen sich riesig, dass sie nicht nur gute Freunde, sondern auch Familie sind! ❤️

