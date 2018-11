Mike Singer: Für IHN ist er zurück in Deutschland

Mike Singer ist nach einem kurzen USA-Break zurück in Deutschland. Aber für wen oder was unterbricht er seinen Aufenthalt in Amerika?

Mike Singer jettete extra nach Berlin

Anfang November kehrte Mike Singer Deutschland vorerst den Rücken… um sich in Amerika zu entspannen, aber auch, um sich dort zusammen mit seinem Team auf neue Musik zu konzentrieren. Schon lange war es der Traum des 18-Jährigen, irgendwann für längere Zeit in Los Angeles zu leben, wie er bereits im Frühjahr in einem BRAVO-Interview verraten hatte. Als Mike jetzt am 6. November ins Flugzeug stieg und Richtung USA flog, hatten seine Fans schon Angst, dass Mike jetzt vielleicht ewig nicht mehr in sein Heimatland zurückkehren würde. Doch es gibt Entwarnung, denn der Sänger ist seit gestern wieder auf deutschem Boden. Genauer gesagt befindet Mike Singer sich gerade in Berlin… und das natürlich nicht ohne Grund! Denn er ist für jemand ganz bestimmtes einmal um die halbe Welt geflogen.

Dafür ist Mike Singer nach Deutschland gekommen

Wer jetzt denkt, es handelt sich um eine Person, die Mike nach Berlin gelockt hat, der liegt falsch. Denn es ist der Bambi - einer der größten deutschen Medienpreise, der jedes Jahr an Künstler aus der Musik, Film und Fernsehen verliehen wird. Und Mike Singer gehört zu den Nominierten in der Kategorie „Neue Deutsche Musikstars“! Der 18-Jährige tritt dabei gegen die deutschen Popgrößen Nico Santos (25), LEA (26) und Michael Schulte (28) an. Morgen Abend (16. November) ist es so weit – und Mike ist jetzt schon mega aufgeregt. Denn er könnte morgen nicht nur einen Bambi mit nach Hause nehmen, sondern er wird auch live auf der Bühne performen! Kein Wunder, dass der gebürtige Kehler da trotz jeder Menge Erfahrung ein bisschen Herzrasen hat… schließlich sitzen im Publikum die größten deutschen Stars - und die werden alle ihre Augen auf ihn richten. Doch die Fans sind sich sicher: Mike hat alles im Griff und wird eine hammer Show abliefern!

