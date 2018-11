Termin steht: Dann ist Mike Singer zurück in Deutschland!

Gerade verabschiedete sich Mike von Deutschland. Doch es gibt schon einen Termin, wann der Sänger zurück ist!

Mike Singer in Amerika

Im April verkündete Mike Singer bereits in BRAVO, dass er nach seiner großen „Deja Vu“-Tour im November erst mal Deutschland verlässt und eine Zeit nach Los Angeles ziehen möchte: „Es ist eben mein großer Traum, in Los Angeles zu leben, den ich mir jetzt, nach vier Jahren harter Arbeit, erfüllen werde.“ Wie lange er bleibt? Unklar, wie er uns beim MTV EMA in Bilbao/Spanien vergangenes Wochenende verriet: „Wir wissen noch nicht ganz genau, wie lange wir dableiben, das wollen wir ganz spontan entscheiden." Zwei Tage später, am 6. November postete der „Karma“-Sänger dann ein Bild aus dem Flugzeug, welches ihn auf dem Weg in seine neue Heimat Amerika zeigt.

Mike Singer: Keine Auftritte mehr?

Im BRAVO-Talk im April verriet Mike zumindest, dass er erst mal keine Shows mehr spielen werde: „Ich bin zwar erst mal eine lange Zeit weg und werde keine Shows mehr spielen, aber ich weiß, dass meine Fans mich in allem unterstützen" Und da kann er sich sicher sein. Denn Team Singer steht immer an seiner Seite und gönnt dem 18-Jährigen seine Auszeit. Doch jetzt gibt es einen Lichtblick, dass Fans ihn doch schneller wieder zu Gesicht bekommen …

Auftritt beim Nickelodeon SLIMEFEST in Dortmund

Gerade haben sich seine Fans damit abgefunden, dass sie Mike Singer nicht mehr so schnell in Deutschland sehen können, da überrascht sie der Sänger mit einem Auftritt in einer TV-Show! Denn am 1. Dezember wird Mike beim Nickelodeon SLIMEFEST neben Stars wie Bars & Melody, die Lochis und Jannik Brunke performen! Die Mega-Show findet in der Messe Dortmund statt. Ob es danach gleich wieder zurück nach L.A. geht oder ob der „Safe Digga“-Star noch ein paar Tage bei seiner Familie bleibt, ist noch nicht bekannt. Wir halten dich aber natürlich auf dem Laufenden! Tickets und Infos für das Nickelodeon SLIMEFEST gibt es hier: Nickelodeon SLIMEFEST