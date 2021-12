Megan Fox: Freund sticht mit Messer durch die Hand, um sie zu beeindrucken

Blutiger Messer Trick

Eine schöne Frau wie Schauspielerin und Model Megan Fox ("Transformers") zu beeindrucken kann schwer sein, denken Männer bestimmt. Auch Machine Gun Kelly (sein echter Name ist Colson Baker) hat sich ganz schön ins Zeug gelegt, um die Schönheit zu beeindrucken.

Wie er in einem Interview mit Late Night Host Jimmy Fallon gestand, hat er um Megan zu beeindrucken einen Messertrick vorgeführt – der super blutig endete.

Nach einem Date mit Megan wollte der Sänger / Rapper der Schönheit einen spannenden Messertrick vorführen.

„Ich meinte nur ,Schau mal her‘“, so der Star in der Talk Show, „Ich warf ein Messer hoch!“ Der Star wollte das Messer spektakulär fangen, doch der Trick klappte nicht und „Das Messer blieb in meiner Hand stecken!“

Megan lenkte ihn ab

Die beiden begannen sich im Frühjahr 2020 zu daten und Machine Gun Kelly gibt an, dass er von Megan in jener verhängnisvollen Nacht so abgelenkt worden sei, dass er sich nicht richtig auf das Messer konzentrieren konnte.

Kelly gab an, den Unfall gegenüber Megan runtergespielt zu haben. Aber „als sie am nächsten Morgen gegangen war, war mir klar, dass ich dringend zu Arzt muss, weil ich mir die Hand durchstochen hatte.“

