Bisexuelle Stars: Megan Fox

Aus der Serie: Diese Stars sind bisexuell

Diese Stars stehen offen zu ihrer Sexualität – sie sind bisexuell und stehen auf mehr als ein Geschlecht! Immer mehr bisexuelle Männer und Frauen outen sich in der Öffentlichkeit und ebnen damit den Weg zu mehr Offenheit der sexuellen Orientierungen. So sind Stars, wie Lili Reinhart aus „Riverdale“ oder der Sänger und Schauspieler Harry Styles ganz offen bisexuell. Sie geben den Menschen Mut, sich selbst zu ihrer Bisexualität zu bekennen. 🌈 In unserer Galerie haben wir Stars gesammelt, die sich selbst als bisexuell beschreiben.