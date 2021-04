Macaulay Culkin und Brenda Song: Baby-News!

Macaulay Culkin und Brenda Song: Süße Liebes-Timeline

Macaulay Culkin kennst du wahrscheinlich als Kevin McCallister aus „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“. Brenda Song wurde mit ihre Rolle London Tipton in „Hotel Zack und Cody“ weltberühmt. Die einstigen Kindestars lernten sich 2017 am Set des Filmes „Changeland“ kennen und lieben. Im Juli 2017 hat man sie das erste Mal gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Sie machten zwar nie ein Geheimnis um ihre Beziehung, hielten sie aber trotzdem aus der Öffentlichkeit raus. Nur selten gab es mal gemeinsame Instagram-Posts oder öffentliche Auftritte. Am 5. April war es dann soweit: Der kleine Dakota Song Culkin kam zur Welt. Das wollten das Paar natürlich mit der Welt teilen. „Wir sind überglücklich“ sagten sie gegenüber dem „Esquire“-Magazin. Wie schön! 🥰

Das machen die Kinderstars heute

Macaulay Culkins und Brenda Songs Baby-News: Witzige Reaktionen 😄

Brenda Song und Macaulay Culkin sind nicht die ersten Stars, die während der Corona-Zeit ein Baby bekommen. Viele Stars sind 2021 Eltern geworden oder werden es noch. Dir war nicht bewusst, dass Culkin und Song ein Paar sind? Keine Sorge, so ging es vielen! Im Internet häufen sich witzige Posts darüber, dass keine*r wusste, dass sich die beiden überhaupt daten, geschweige denn ein Kind bekommen. Schau selbst 😅 ⤵️

"Macaulay Culkin und Brenda Song haben ein Baby bekommen??? Sie sind ein Paar??? Wann ist das passiert???"

"In einer Millionen Jahre hätte ich nie gedacht, dass Kevin McCallister und London Tipton ein Baby zusammen bekommen würden"

"Brenda Song, aka Frau London Tipton / Wendy Wu Die Highschool-Kriegerin hat ein Baby mit Macaulay Culkin aka Kevin McCallister bekommen? Bro, in welcher Staffel sind wir!?!"

