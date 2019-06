Endlich: Réunion bei „Hotel Zack & Cody“

"Hotel Zack & Cody"-Aus schon 11 Jahre her

Von 2005 bis 2008 (und natürlich in den vielen Wiederholungen im TV) konnten wir die coolen Zwillinge Cole (in der Serie Cody) und Dylan Sprouse (in der Serie Zack) in "Hotel Zack & Cody" beobachten, wie sie das Luxus-Hotel Tipton auf den Kopf stellten. Dort trieben sie mit ihren Freunden nur Unfug und den Hotel-Manager Moseby ( gespielt von Phill Lewis) in den Wahnsinn. Krass, wie lange das schon her ist. Mittlerweile sind die Twins erwachsen und arbeiten kräftig an ihren Karrieren. Cole Sprouse ist zum Beispiel gefeierter Riverdale-Star und war gerade erst im Kino zu sehen.

Mini-Reunion der "Hotel Zack & Cody"-Stars

Sängerin und Schauspielerin Ashley Tisdale, die in der Kultserie "Hotel Zack & Cody" Maddie Fitzpatrick (Schülerin und Verkäuferin am Süßwarenstand im Tipton) postete gerade erst auf Instagram, dass sie sich mit ihrem Kollegen Phill Lewis getroffen hat. Dazu schrieb die 33-Jährige: "Wieder vereint und es fühlt sich SO gut an". Aww, wie süß, dass sich die beiden Schauspieler auch nach so langer Zeit noch so toll verstehen. Wer Ashley wieder in einer Serie sehen will, muss übrigens nicht mehr lange warten. Denn, wie sie vor Kurzem verkündete , wird sie in der Sitcom "Carol's Second Act" mitspielen, die im Herbst zunächst in Amerika ausgestrahlt wird und dann hoffentlich auch bald zu uns kommt. Eine Fortsetzung von "Hotel Zack & Cody" ist bisher leider nicht geplant. Aber die Zwillinge Cole und Dylan Sprouse arbeiten ja trotzdem immer wieder zusammen. Mal sehen, welches Projekt sie als nächstes gemeinsam angehen!

Die beiden "Zack & Cody"-Stars freuten sich so sehr sich zu sehen instagram/Ashley Tisdale

