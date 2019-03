Louis Tomlinson: Trauer um plötzlich verstorbene Schwester

Louis Tomlinson: Schwerer Schicksalsschlag

Louis Tomlinsons (27) Mutter Johannah Deakin (†43) verstarb vor drei Jahren an Krebs. Einige Monate zuvor hatte die siebenfache Mutter die niederschmetternde Diagnose erhalten. Damals kümmerte sich ihr ältester Sohn Louis darum, dass Johannah die besten Ärzte bekam und ihre Krankheit streng geheim gehalten wurde. Doch die Behandlungen schlugen nicht an und sie verlor schließlich den Kampf gegen den Krebs. Nun muss das One Direction-Mitglied einen weiteren Schicksalsschlag verkraften: Seine Schwester Félicité Tomlinson (†18) wurde am Mittwoch (13. März) tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden.

Louis Tomlinson: Todesursache seiner Schwester

Laut der britischen Zeitung The Sun ist Félicité in ihrer Wohnung zusammengebrochen. Eine bis dato unbekannte Person alarmierte den Notruf. Die 18-Jährige konnte nicht mehr wiederbelebt werden – die Ärzte erklärten sie noch in der Wohnung für tot. Medienberichten zufolge wurde ein Herzinfarkt als Todesursache angegeben. Louis Management sagte bis auf weiteres alle Termine ab. Wir wünschen allen Angehörigen von Félicité viel Kraft in dieser schweren Zeit.

