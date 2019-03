Wow – zwischen den beiden hat es ganz schön gefunkt. Little Mix-Jesy ist frisch verliebt in diesen "Love Island"-Star!

Little Mix-Jesy verliebt in diesen Boy

Da schwebt Liebe in der Luft 😍😍😍. Jesy Nelson (27) ist nach der Trennung von Harry James (27) wieder frisch verliebt. Ihr Neuer ist kein Unbekannter – man kennt ihn bereits aus dem erfolgreichen Format "Love Island". In Chris Hughes (26) hat die "Woman Like Me"-Interpretin offenbar die große Liebe gefunden. Wie verliebt die Turteltauben sind demonstrieren sie via Social Media.

Little Mix-Jesy & "Love Island"-Chris: Süßes Video auf Instagram

Via Instagram teilen der Little Mix-Star und Chris mega süße Clips. "Du liebst mich", sagt Jesy in einem der Videos. In einem anderen offenbart Chris der süßen Sängerin folgendes: "Ich glaube, ich habe die große Liebe gefunden. Ich glaube, dass ich dafür zwei Jahre gebraucht habe". Wow – unglaublich süße Liebesbekundungen. Die beiden sind definitv ein 🔥-Couple!

