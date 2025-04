LINA über ihren neuen Song "Sie weiß (Betty Draper)": "Ich wollte nach 2 Jahren ohne Musik-Releases kompromisslos und selbstbewusst zurückkommen."

Worum geht’s in dem neuen Track eigentlich? 👀 "In meinem Song geht es um Lust, das Verbotene und Verborgene und um die Liebe mit all ihren schönen und schattigen Seiten. Es geht um eine Frau, die die Oberhand behält, obwohl sie sich in einer für sie sehr schwierigen und komplexen Situation wiederfindet. Eine Erfahrung, die zwar von tiefen Emotionen & Schmerz geprägt ist, an der sie jedoch gerade deshalb wachsen, und neue Seiten an sich kennen und lieben lernen wird."

Inspiriert ist das Ganze von der Geschichte von Betty Draper, einer Serien-Figur aus der Serie "Mad Men", die in den 1960er Jahren in New York spielt und die damaligen Geschlechterrollen aufzeigt – Betty ist dabei die Ehefrau der Hauptfigur Don Draper. Wieso hat genau dieser Charakter als Vorbild für den Song gedient? "Für mich ist Betty Draper so besonders, weil sie eine Tiefe und Stärke besitzt, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erkennen mag. Ihre Figur macht innerhalb der Serie eine große Entwicklung durch und man merkt schon bald, welche Abgründe auch sie heimsuchen - wie sie sich nach mehr Autonomie sehnt, nach Lust, nach Zuneigung, nach einem Leben abseits ihrer vier Wände und nach einer zwischenmenschlichen Verbindung, die wirklich das ist, was sie vorzugeben scheint."

Eine Situation, in der sich auch heute noch viele Menschen auf eigene Art und Weise wiederfinden: "An der Stelle glaube ich, dass sich damit die Mehrheit der Menschen identifizieren kann, so wie auch ich. Als junger Erwachsener gehen wir oftmals mit einer gewissen Naivität durchs Leben, die gar nicht zulässt zu sehen, wie komplex, schmerzhaft und gleichzeitig wunderschön Liebe und eine Beziehung zwischen Menschen sein kann. Da finde ich mich auf jeden Fall sehr wieder. In der Komplexität von Gefühlen, in moralischen Konflikten und in einer inneren Sehnsucht nach mehr Freiheit und eigener Stärke."