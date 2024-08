Revelle über ihren neuen Song "hallo, älteres ich :) <3": "Manchmal vergisst man, wie weit man schon gekommen ist"

Die Texte für ihre Songs sind immer von ihren Erlebnissen, Erfahrungen und Emotionen inspiriert. Was war also die Situation, die sie dazu gebracht hat, einen kleinen Reminder an ihr Zukunfts-Ich zu schreiben? "Ich habe mein erstes Album rausgebracht und war einen Sommer lang mit Johannes Oerding auf Tour damals. Eigentlich hätte ich die krasseste Zeit meines Lebens haben sollen, war aber in der Zeit echt sehr traurig und hab einfach aus den Augen verloren, dass ich eigentlich jetzt gerade mega viel erreicht habe. Ich war halt so krass überarbeitet, und dann habe ich mir so gedacht: 'Ich schreibe jetzt das quasi an mein älteres ich, an mich in ein paar Jahren, falls ich wieder mal an diesem Punkt bin.' Dass ich einfach den Song hören kann und das wie so eine Umarmung von meinem jüngeren Ich ist", so die Sängerin.