Liebessensation: LaserLuca und Payton Ramolla sind ein Paar!

Endlich ist ihre Liebe offiziell! Seit Längerem gab es Liebesgerüchte um Content Creator LaserLuca und Payton Ramolla. Vor wenigen Stunden haben die beiden süße Couple-Bilder auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen gepostet und ihre Beziehung so öffentlich gedroppt.

Luca und Paton sind zusammen

Die gemeinsame Freundesbase und die Community freut sich sehr für die beiden Webstars. Es finden sich sweete Kommentare wie „Crazy, ihr habt es öffentlich gemacht, ich freue mich wirklich so sehr für euch“ , „Finally!“ und „Omg, viel Glück euch!“ unter ihren Pärchen-Pics. Richtig überraschend kommt das aber für einige nicht. Denn bereits seit ein paar Monaten haben Payton und Luca (unfreiwillig) immer wieder Hinweise gestreut, die Fans vermuten ließen, dass sie zusammen sind. ⤵️

Kein Versteckspiel mehr!

In ihren Insta-Storys hatten sie teilweise den gleichen Hintergrund. Fans erkannten zum Beispiel Lucas Küche in Paytons Videos sowie das Wohnzimmer und den Flur mit dem großen Spiegel. Oft waren die beiden auch bei denselben Locations und haben auch das in ihren Storys gepostet. Wahrscheinlich hatten die beiden einfach keine Lust auf mehr auf ein Versteckspiel und sich bei jedem Post Gedanken zu machen, ob sie das jetzt posten können, ohne dass die Leute wieder einen Zusammenhang darausziehen. Wie lange die beiden nun wirklich zusammen sind, haben sie noch nicht gedroppt. Mal schauen, ob YouTuber Luca und "Das Internat"-Darstellerin Payton das auch irgendwann in einem Video oder einer Story erzählen werden. Wir finden, dass die beiden ein tolles Paar abgeben! 🤗

