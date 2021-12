"Liebe braucht keine Ferien": Das hat niemand kommen sehen

Der Weihnachtsklassiker schlechtin

Vor 15 Jahren ist "Liebe braucht keine Ferien" (Originaltitel: "The Holiday") erschienen. Auch heute gehört er zu den beliebtesten und erfolgreichsten Weihnachtsfilmen der vergangenen Jahre und wird jedes Jahr von einer Vielzahl an Zuschauer*innen gestreamt. Falls du diesen Klassiker noch nicht kennen solltest, oder ihn mal wieder sehen möchtest, derzeit gibt es "Liebe braucht keine Ferien" auf Amazon Prime zum Streamen. Die Besetzung des Films strotzt nur so vor bekannten Schauspieler*innen. Doch wie gut haben die Stars über die vergangenen Jahre verdient und wer sitzt ganz oben auf dem Erfolgstreppchen? 🥇

Platz 6: Rufus Sewell

In "Liebe braucht keine Ferien" spielt Rufus Sewell die Rolle des Jasper Bloom. Er nutzt die loyale und herzensgute Redakteurin Iris von vorne bis hinten nur aus und stellt es immer so dar, als wäre es ihre Schuld. Über die Jahre hat Rufus Sewell in den ein oder anderen Filmprojekten mitgewirkt. Man sah ihn in "The Illusionist", "The Father" oder "The Man in the High Castle". Sein Vermögen wird auf ungefähr 5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Platz 5: Edward Burns

Der heute 53-jährige Edward Burns verkörpert in "Liebe braucht keine Ferien" die Rolle Ethan. Er ist der Ex von Amanda (Cameron Diaz) und war untreu ihr gegenüber. Sie setzt ihn vor die Tür und das war auch der Startschuss von Amandas Häusertausch Idee. Man sah Edward in Filmen wie "27 Dresses", "Ein riskanter Plan" und einigen weiteren Projekten. Sein Vermögen wird heute auf ca. 40 Millionen US-Dollar geschätzt.

Platz 4: Jude Law

Von allen männlichen Schauspielern, die bei "Liebe braucht keine Ferien" mitgewirkt haben, dürfte Jude Law einer der Bekanntesten sein. Durch große Rollen wie in "Sherlock Holmes", "Spy" und "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" gab er seiner Karriere nochmals einen großen Schub. In dem Weihnachtsklassiker "Liebe braucht keine Ferien" spielt er Graham, den großen Bruder von Iris. Ein Witwer und Vater von zwei süßen Töchtern, der sich wieder verlieben möchte. Jude Laws Vermögen wird heute auf ca. 45 Millionen US-Dollar geschätzt.

Platz 3: Jack Black

Wir alle kennen Jack Black aus witzigen Komödien wie "School of Rock", "Gullivers Reisen" oder "Jumanji". In dem Weihnachtliebesfilm "Liebe braucht keine Ferien" spielt er die Rolle Miles. Ein humorvoller, talentierter Musiker, der das Herz am rechten Fleck hat, aber von seinem Crush nur ausgenutzt wird. Doch als er Iris trifft, verändern sich viele Dinge in seinem Leben. Das Vermögen von Jack Black wird auf ca. 50 Millionen US-Dollar geschätzt.

Platz 2: Kate Winslet

Auf dem zweiten Platz haben wir die talentierte Kate Winslet. Jede*r der sie kennt, wird sie sofort mit ihrer Durchbruchsrolle in "Titanic" in Verbindung bringen. Kate war aber noch in sehr vielen anderen (sehr erfolgreichen) Projekten involviert. "Der Vorleser", "Zwischen Zwei Leben", "The Dressmaker" sind nur Ausschnitte dessen. In "Liebe braucht keine Ferien" spielt sie die tollpatschig und warmherzige Journalistin Iris, die auf der Suche nach einem ehrlichen Partner ist und versucht über ihren Ex hinwegzukommen. Ihr Vermögen wird auf ca. 65 Millionen US-Dollar geschätzt.

Platz 1: Cameron Diaz

Am allerbesten von allen "Liebe braucht keine Ferien"-Stars, hat Schauspielerin Cameron Diaz abgeschnitten. Auch wenn es schauspieltechnisch die vergangenen Jahre eher ruhig um sie war, so hat sie doch mit ein paar sehr erfolgreichen Filmen, sehr viel Geld verdient. In "Liebe braucht keine Ferien" spielt sie die Kinotrailer-Produzentin Amanada Woods, die in einer unglücklichen Beziehung mit Ethan war. In ihren Weihnachtsferien findet sie unverhofft ihre wahre Liebe. Camerons Vermögen wird heute auf ca. 140 Millionen US-Dollar geschätzt. Wow, was für eine Summe! Nach hammer Filmen wie "3 Engel für Charlie", "Die Maske", "Love Vegas", "Bad Teacher" und vielen weiteren ist das, aber auch kein Wunder.

