Lewis Capaldi schockt Fans: Muss er seine Karriere beenden?

Lewis Capaldi befindet sich aktuell mitten in seiner "Broken By Desire To Be Heavenly Sent"-Tour, seine Dokumentation "How I’m Feeling Now" wird morgen auf Netflix veröffentlicht und sein lang ersehntes zweites Studioalbum wird am 19. Mai erscheinen. Der schottische Sänger ist dieses Jahr also vollkommen ausgebucht. Doch das hat schwerwiegende Auswirkungen auf seinen gesundheitlichen Zustand, wie er jetzt in einem Interview erzählt.