Lewis Capaldi: Netflix-Doku zeigt ihn privat wie nie!

Mit seinem Song "Someone You Loved" wurde Lewis Capaldi zum Weltstar – und auch sein Debütalbum "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" war und ist auch heute noch weltweit erfolgreich. Die Doku sollte den Sänger eigentlich "nur" beim Prozess der Entstehung des zweiten Albums begleiten, doch es wurde mehr draus: Als Lewis in sein Elternhaus in Schottland zurückkehrt, wo er seine Anfänge gemacht hat, kämpft er mit dem Spagat zwischen Ruhm und Normalität. Ein intimes Porträt seines einzigartigen Charakters, seine Hoffnungen und Ängste in seinen eigenen Worten und komplett ungefiltert – so werden Fans den 26-jährigen Schotten erleben. Denn der Druck, den Erfolg seines rekordverdächtigen Debütalbums mit Album Nummer 2 zu übertreffen, lastet schwer auf seinen Schultern. "Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now" kannst du ab dem 05. April auf Netflix streamen.