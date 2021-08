Leon Content: Teure Luxus-Überraschung für Fans

Leon Content beschenkt seine Fans

2 Millionen Follower und über 160 Millionen Likes auf TikTok – der Social-Media-Star Leon Content kann sich wirklich nicht über eine mangelnde Fanbase beschweren! 😁 Kein großes Wunder, zählt er doch zu den coolsten Influencer*innen, die Deutschland so zu bieten hat. Schließlich zeigt Leon ganz offen seine Gefühle und macht deutlich, wenn er auch mal einen schlechten Tag hatte (wie jede*r andere letztlich auch!). Allein (aber nicht nur) das macht ihn zwischen dem Insta-Story-Einheitsbrei, wo einem jede Person in die Kamera lächelt und davon erzählt, wie wundervoll das eigene Leben ist, schon zu etwas ganz Besonderem. 💖 Kürzlich gab Leon uns in einem BRAVO-Interview ein paar Tipps für seine queeren Fans mit auf den Weg, die ihr Outing auf Instagram planen. Heute hat er für seine Follower jedweder sexuellen Orientierung ein besonderes Goodie im Angebot: Eine ganze liste unfassbar teurer Apple-Geräte und Louis Vuitton Taschen! 😍

Was ihr für das Geschenk tun müsst

Offenbar hat Leon einen Apple-Store geplündert, wenn wir uns seine Liste an Geschenken so anschauen. Der Social-Media-Star verspricht seinen Fans eines der folgenden Dinge:

MacBook

iPhone 12 64GB

Apple iPad

Apple iPad Air 64GB

Oh wow, wer auf den Apple-Zug aufspringen möchte, hat gerade die beste Gelegenheit dazu, würden wir sagen! 😲 Was müsst ihr dafür tun? Einfach @nathalie_bw und @justyna.gaik_ (und natürlich Leon 😉) bei Insta folgen und das Foto liken und speichern! Über 15.000 Menschen haben das Foto bisher geliked – aber am Ende wird das Los und ein wenig Glück entscheiden, ob ihr euch über einen der Gewinne freuen dürft. Wir wünschen euch viel Glück!

