Kylie Jenner slidet in DMs von Bonez MC

Über diese Nachricht wird sich Deutsch-Rapper Bonez MC besonders gefreut haben. Auf Instagram meldete sich Beauty- & TV-Star Kylie Jenner höchstpersönlich bei dem 187-Mitglied. Die 22-Jährige scheint ein Fan von Bonez zu sein, sie schickte ihm per DM ein Kompliment für seinen neuen Song. Vor ein paar Tagen veröffentlichte Bonez MC seine neue Single „Roadrunner“, eine krasse Überraschung von Bonez MC gab's oben drauf. Die Fans feiern den Song und auch Kylie hört ihn wohl gerne, denn in ihrer DM schreibt sie: „Hey Bonez, habe gerade deinen neuen Song gehört. Toll!!“ Nachdem sich der Rapper bedankt, fragt Kylie, ob er dieses Jahr wieder nach Los Angeles kommt: „Ich möchte dich dieses Jahr hier haben. Halloween bei Dan letztes Jahr war so lustig.“ Gegen ein Wiedersehen hätte Kylie also nichts einzuwenden! Auch Kylies Schwester Kendall schickt Bonez Grüße rüber: „Kendall sagt auch Hallo, sie sitzt neben mir. Sie sagt, du sollst auch Pascal mitbringen haha diese zwei...“. Bonez teilte einen Screenshot der Unterhaltung auf Instagram, das brachte ihm allerdings Ärger ein.

Bonez teilt Chat mit seinen Followern und wird blockiert

Den Chat mit Kylie hätte der Rapper lieber nicht an die große Glocke hängen sollen. Paskal, der Kumpel von Bonez, meldete sich daraufhin bei Bonez mit der Info, dass Kylie Bonez wegen seiner Aktion blockiert hat. Uppps! Fan-Girls sind für Bonez MC eigentlicht tabu aber bei Kylie hätte er vielleicht eine Ausnahme gemacht …

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!