Kylie Jenner: Party-Nacht als Ablenkung

Kylie geht feiern mit Freundinnen!

Die letzten zwei Wochen waren für Kylie echt hart. Erst betrog Tristan ihre Schwester Khloe ausgerechnet mit ihrer BFF Jordyn und dann fand Kylie anscheinend auch noch raus, dass ihr Travis sie auch betrogen haben soll! Das war dem Kardashian-Küken wohl zu viel. Zur Ablenkung feierte sie am Wochenende eine heiße Partynacht mit ihren zwei Freundinnen Victoria und Roya! Erst gingen die Girls essen und dann wurde bis früh morgens im Club „Delilah Lounge“ in Los Angeles durchgemacht. Kylie soll dabei mit ziemlich vielen Drinks gesehen worden sein…

Travis Scott: Liebeserklärung an Kylie

Währenddessen versuchte Travis Scott mal wieder den Streit mit seiner Liebsten zu beenden. Bei seinem Konzert in New York am Samstagabend machte er Kylie deshalb eine süße Liebeserklärung auf der Bühne, als er nach seinem letzten Song an sie gerichtet rief: „Ich liebe dich, meine Frau!“. Ob das Kylie nach den Fremdgeh-Gerüchten beruhigen wird, ist wohl eher fraglich…

Abstimmen

Folg uns jetzt auf Spotify!

Das könnte dich auch interessieren: