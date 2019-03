Kylie Jenner: Hat Travis sie auch betrogen?

Kylie Jenner: Ihre schlimme Vermutung

Es ist gerade erst eine Woche her, seitdem Khloe Kardashian rausgefunden hat, dass ihr Freund Tristan sie ausgerechnet mit Jordyn, der besten Freundin ihrer kleinen Schwester Kylie Jenner, betrogen hat. Jetzt macht sich auch die jüngste Kardashian sorgen. Hat ihr Freund Travis sie etwa auch betrogen?

Hat Travis Kylie betrogen?

Kylie soll den Verdacht wohl schon länger gehabt haben, doch jetzt hat die 21-Jährige anscheinend Beweise, so wird es jedenfalls gemunkelt. Mit wem ist noch unklar! Travis hat am Dienstag jedenfalls sein Konzert in Buffalo/Amerika abgesagt, angeblich um schnell nach Hause zu Kylie zu fliegen, um seine Liebste zu beruhigen. Hoffen wir, dass sie jetzt nicht dasselbe wie ihre Schwester Khloe durchmachen muss…

Abstimmen

Folg uns jetzt auf Spotify für die besten Hits!

Das könnte dich auch interssieren: