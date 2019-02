Kardashian Fremdgeh-Skandal: Jetzt packt Kylies BFF aus!

Kylie Jenner: Ihre BFF spricht in Talkshow!

Bisher hat sich die (ehemalige) BFF von Kylie ja noch nicht wirklich geäußert. Nachdem sie anfangs die heiße Nacht mit Tristan abstritt, kam die Wahrheit ans Licht und anschließend wurde es still um Jordyn. Viele fragten sich, was die 21-Jährige zu ihrer Verteidigung zu sagen hat und wie ihre Seite der Geschichte aussieht. Wie kam es überhaupt zum Flirt mit Khloes Ex und Babydaddy Tristan und warum ist sie darauf eingegangen?

Jordyn bei „Red Table Talk“

Auf all diese Fragen könnten wir jetzt endlich eine Antwort bekommen, denn Jordyn ist morgen (Freitag) in einer Talkshow zu Gast! Und zwar nicht in irgendeiner, sondern beim „Red Table Talk“, einer Online-Show, die von Willow Smith, ihrer Mutter und ihrer Großmutter moderiert wird. Sie sind dafür bekannt, krasse Themen anzusprechen und in der Show Geheimnisse aufzudecken. Jordyn ist übrigens eine langjährige Freundin der Familie, weswegen sie ihr vermutlich auch die Chance geben, ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Wir sind jedenfalls suuuper gespannt, was Jordyn über Tristan, den Fremdgeh-Skandal und eventuell auch die Kardashians zu sagen hat…

Abstimmen

Folg uns auf Spotify für die beste Musik!

Das könnte dich auch interessieren: