Kylie Jenner verrät: Liegt ein Fluch auf den Kardashians?

Kylie Jenner und Travis Scott haben offen wie nie zuvor über ihre Beziehung gesprochen. Außerdem verraten die beiden, ob sie an den "Kardashian-Fluch" glauben.

Kylie Jenner und Travis Scott: Der Kardashian-Fluch

"Keeping Up With the Kardashians"-Star Kylie Jenner und ihr Freund Rapper Travis Scott haben so offen über ihre Beziehung und das Elternsein geredet, wie noch nie zuvor. In einem Interview mit dem US-amerikanischen "GQ"-Magazin stellte das Paar außerdem klar, dass sie nicht an den sogenannten "Kardashian"-Fluch glauben. Dieser besagt: Lässt sich ein Mann auf eine der Kardashian-Frauen ein, gerät sein Leben unweigerlich aus den Fugen. "Ich interessiere mich gar nicht für den ganzen Quatsch. Kylie mag mich, so wie ich bin. Ich lebe in meiner eigenen Welt", so Travis Scott. Und auch Jenner glaubt, dass die Männer selbst schuld sind an ihrem Dilemma: "Sie können einfach nicht mit dem ganzen Rummel umgehen", verriet die 20-Jährige.

Kylie Jenner und Travis Scott: Ihre Liebe ist stärker, als der Fluch

Und auch der Rapper sei nicht besonders froh über den vielen Medien-Rummel: Aber: "Er lebt damit, weil wir uns Lieben und eine Familie haben", so Jenner über ihren Freund. Deshalb hätte das Paar im letzten Jahr auch alles dafür getan, um geheim zu halten, dass sie ein Kind erwarten. Die gemeinsame Tochter Stormi kam am ersten Februar zur Welt. Selbst heute noch sei ihnen ihre Privatsphäre enorm wichtig. Neben dem Interview ließ sich das Paar außerdem zum ersten Mal gemeinsam bei einem Foto-Shooting ablichten. Eines der Bilder ziert auch das Cover der August-Ausgabe, welches das Magazin auf Instagram postete.

