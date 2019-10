Auch "Tribute von Panem"-Star Jennifer Lawrence ist ein Mega-Fan von der Show "Keeping up with the Kardashians". Ihr Favorit: Momanager Kris Jenner! Mittlerweile ist die Schauspielerin eine enge Freundin der Kardashian/Jenner-Familie und kuschelt sogar mit Kris Jenner im Bett … LOL!