Krasse OP: Diese GNTM-Kandidatin ließ sich die Beine verlängern

Durchgeknallt, verrückt und auffällig: So haben wir die "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Fischer (26) bisher kennengelernt. Immer gut drauf, immer lustig, immer ein Lachen im Gesicht. Doch das war noch nicht immer so. Theresia wurde in ihrer Schulzeit von ihrem Mitschülern gemobbt. Und zwar so heftig, dass sie sich zu einem drastischen Schritt entschied, einer Beauty-OP. Doch die 26-Jährige ließ sich nicht etwa die Lippen aufspritzen oder die Brüste vergrößern. Nein! Sie ließ sich die Beine verlängern. Um stolze 8,5 Zentimeter. Autsch, klingt schmerzhaft! Ist es auch. Bei der Operation wird den Patienten der Oberschenkelknochen in der Mitte durchtrennt. Die beiden Teile werden durch einen riesigen Nagel verbunden, der den Knochen über mehrere Wochen langsam und kontinuierlich auseinanderzieht. Das ganze Bein wird gestreckt.

Doch warum unterzieht sich ein gesundes Mädchen wie Theresia freiwillig einer solch schmerzhaften Operation? „Ich war auffällig und zudem gut in der Schule und stand schon immer auf ältere Männer“, sagt Theresia. Das kam bei ihren Mitschülern offenbar nicht gut an. Sie mobbten Theresia, grenzten sie in der neunten Klasse sogar komplett aus. „Ich habe mich in meinem Körper nicht mehr wohlgefühlt, beschmutzt und bedreckt. Wenn meine Seele aus meinem Körper rausgehen könnte, würde ich mir einen anderen Körper suchen. Ich wollte herauswachsen, wie eine Schlange, die sich häutet“, sagt sie. Mit der Beinverlängerung ist die 26-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinaus gewachsen, ganze 8,5 Zentimeter. Heute misst die Blondine 1,77 Meter. "Die Operation war für mich wie ein Befreiungsschlag!" Ein gar nicht mal so günstiger. 20.000€ hat sich Theresia ihre neuen Beine kosten lassen. Sie nahm einen Kredit auf, einen Teil finanzierte ihr 27 Jahre älterer Verlobter Thomas. Obwohl der Eingriff Theresia – wie sie selbst sagt – zu einem ganz neuen Menschen gemacht und unglaublich gestärkt hat, hält das Model eine deutliche Message an ihre Fans parat: "Bitte, bitte, macht das nicht nach!"

