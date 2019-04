Krass! Snapchat führt jede Menge Neuerungen ein

Go big or or go home! Das lässt sich Snapchat nicht zweimal sagen. Der Messenger-Dienst hat sich einiges einfallen lassen und jetzt mehrere Updates bekannt gegeben und neue, coole Funktionen vorgestellt. Instagram, Facebook & Co. müssen sich warm anziehen!

Snap Games: Spiele auf Snapchat

Über diese Neuigkeit dürften sich alle freuen, die von Games nicht genug bekommen können. Snapchat startet eine eigene Gaming-Plattform, die demnächst bei allen Nutzern verfügbar sein soll. Auf der Multiplayer Plattform „Snap Games“ warten coole Spiele auf dich. Im Spiel „Bitmoji Party“ kämpfst du als Bitmoji gegen deine Freunde, in „Zombie Rescue Squad“ erwartet dich die gefährliche Zombie Apokalypse und deine Survival-Skills werden auf die Probe gestellt. Die Snap Games kannst du über den Chat aufrufen und dann zusammen mit deinen Freunden zocken.

Snap Originals: Neue Shows auf Snapchat

Snapchat hat neue Eigenproduktionen, die Snap Originals, angekündigt. Snapchat

Neues Jahr, neue Shows! Die Snap Originals gibt es schon seit letztem Jahr, weil sie bei den Usern so gut ankamen, setzt Snapchat 2019 auf noch mehr unterhaltsame mobile Shows. In den nächsten Monaten tauchen insgesamt 10 neue Shows auf der Discover-Seite von Snapchat auf. Wir werden auf jeden Fall die Snapchat-Eigenproduktion „Two Sides“ (Zwei Seiten) auschecken. In der Show wird die Handlung gleichzeitig aus der Sichtweise der beiden Hauptfiguren erzählt. Klingt mega spannend!

AR-Funktionen auf Snapchat

Neben neuen Games und Shows hat Snapchat auch den Ausbau von Augmented Reality-Funktionen angekündigt. Die sogenannten Landmarkers erwecken dank AR, der erweiterten Realität, Gebäude und Sehenswürdigkeiten wie den Eiffelturm in Paris oder den Buckingham Palace in London zum Leben. Ebenfalls neu ist die „AR Bar“, die bald auf allen Handys verfügbar sein soll. Mit der AR-Bar kannst du laut Snapchat alles an einem Ort erstellen, scannen, durchsuchen und erkunden, auch die Nutzung der Snapchat Lenses soll die AR Bar verbessern.Teil der AR Bar ist unter anderem eine Scan-Funktion. Damit kannst du zum Beispiel eine aufgeschrieben Mathe-Aufgabe scannen und dir wird wenige Sekunden später die Lösung angezeigt. Möglich macht das Photomath. Photomath ist einer von Snapchats neuen Scan-Partnern, die für die tollen Features der Scan-Funktion verantwortlich sind.

