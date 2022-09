Krass! "Aquaman"-Jason Momoa zeigt neues Kopf-Tattoo

Jason Momoa lässt sich hawaiianische Zeichen tätowieren

Schauspieler Jason Momoa schockte gerade erst seine Fans mit einem neuen Look: Er hat sich für einen guten Zweck von seinem Markenzeichen getrennt! "Aquaman"-Star Jason Momoa hat sich seine langen Haare abrasiert. Heftig! Doch jetzt geht Jason noch ein Stück weiter – seine Kopfhaut ziert nun ein riesiges Tattoo!

_____

"Aquaman"-Schauspieler Jason Momoa ehrt seine Kultur

Auf Instagram lässt der Schauspieler seine Fans an der Tattoo-Session teilhaben, in der er sich traditionelle hawaiianische Symbole auf die Kopfhaut tätowieren lässt. Der "Aquaman"-Star Jason Momoa ist in Honolulu auf Hawaii geboren, sein Vater ist ein Einheimischer.

Kleine Pfeilspitzen zieren nun in drei Reihen vom Haaransatz bis runter in den Nacken die linke Kopfseite von Jason. Zu seinem Post schreibt der 43-Jährige: „Ich fühle mich geehrt, Teil dieses kraftvollen Moments in meinem Leben zu sein“. Mit bei diesem besonderen Erlebnis waren enge Freund*innen und die Familie von Jason Momoa mit dabei.

Seit 20 Jahren sei das Tattoo bereits geplant gewesen, wie er schreibt. Warum die Umsetzung so lange gedauert hat, verrät der "Dune"-Star nicht. Damit hat Jason Momoa ein weiteres Tattoo in seiner Sammlung – mindestes neun weitere hat er bisher. Darunter den Namen seines besten Freundes auf dem Finger und ähnliche hawaiianische Zeichen auf seinem Unterarm.

Eins fällt bei den Fotos übrigens auch auf: Jason Momoas Haare sind in der Mitte immer noch lang und er kann weiterhin seinen lässigen Dutt tragen. Lediglich die Haare an der Seite hat "Aquaman" abrasiert – und da hat nun sein neues Tattoo seinen Platz gefunden. Er hat sich also doch nicht komplett von seinem Markenzeichen verabschiedet!

