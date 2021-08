„Köln 50667“: Streit, Sex und ein „Ich liebe dich“

Comeback als Callboy?

Krasses Drama bei „Köln 50667“ zwischen Lea und Ray! Ihre Beziehung war bisher als alles andere als „stabil“ zu umschreiben – passender wären wohl Worte, wie „intensiv“ und „emotional“. Nachdem Ray für die Beziehung zu Lea seinen Job als Callboy aufgegeben hat, muss er sich anderweitig seinen Lebensunterhalt verdienen. Nachdem er bei Lea im Vanity als Barkeeper angefangen hat, scheint erst einmal alles toll zu sein, doch natürlich hält das Glück nicht lange an. Lea sieht sich als Chefin gezwungen, Ray wegen seiner Arbeitseinstellung zurechtzuweisen und beobachtet eifersüchtig, wie er zwei neue Bewerberinnen einarbeitet. Als sie ihn in der Vorratskammer zur Rede stellt, eskaliert der Streit zwischen den beiden sehr schnell. Aus einem fast schon handgreiflichen Gemenge wird leidenschaftlicher Sex, der seinen Höhepunkt in einem Geständnis findet. „Ich liebe dich!“, heißt es von Ray. Lea ist perplex. Doch wird diese Liebe ausreichen, um ihn von seinem alten Job fernzuhalten? Als er ein nahezu unwiderstehliches Angebot erhält, scheint Ray mehr als nur zu hadern …

"Berlin Tag & Nacht", "Köln 50667" und "Krass Schule": Stars zeigen ihre geheimen Handybilder

Schnapsidee mit Folgen

Währenddessen sind Ben und Patrick gefrustet von ihrem Leben und betrinken sich in der Bar. Das führt dann allerdings nicht nur zu einem Mordskater am nächsten Tag, sondern auch zu einer richtig bescheuerten Idee: Im Vollsuff entscheiden sich die beiden dafür, einen Boxclub zu kaufen! Am nächsten Morgen ist der Kopfschmerz groß, doch beide erinnern sich an genau eine Sache noch sehr klar: Sie waren im Boxclub. Haben sie ihn wirklich gekauft?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wie geht es zwischen Ray und Lea weiter? Wird er das Angebot annehmen und wieder als Callboy arbeiten? Wird die Beziehung der beiden etwas weniger holprig? Oder wird sie an den unterschiedlichen Lebensvorstellungen doch noch scheitern und auseinanderbrechen? Und wie ist es mit Ben und Patrick? Haben sich die beiden nun auf Lebenszeit wegen ihrer Idee verschuldet? All das und mehr erfahrt ihr wochentags um 18:05 auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf TVNOW anschauen. 😉 Ihr wollt die echten Namen der Stars wissen? Wir haben sie für euch herausgesucht, damit ihr ihnen auf Insta und Co. folgen könnt. Wir wünschen viel Spaß bei einer neuen Woche „Köln 50667“! 😊

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->