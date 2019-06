„Köln 50667”-Star Danny Liedtke: Heimliches Hotel-Date

Der „Köln 50667”-Star Danny Liedtke hat in seiner Insta-Story verraten, dass er ein heimliches Hotel-Date in Köln hatte …

Danny Liedtke schläft in Hotel

Uhlala, was soll das denn heißen? Viele Follower von „Köln 50667”-Star Danny Liedtke dürften ziemlich überrascht sein, nachdem dieser gestern in seiner Insta-Story ein kleines Geständnis machte. Einige seiner Fans hatten sich nämlich schon gefragt, warum der Köllner in seiner Heimatstadt in einem Hotel schlief! Schließlich hat der 29-Jährige dort ja eine eigene Wohnung …

Dannys Geständnis in seiner Insta-Story

Dannys geheimes Date!

Dieses Rätsel hat der Schauspieler jetzt aufgelöst oder zumindest ein bisschen aufgeklärt. Danny gestand: „Gestern war ich nicht alleine im Hotel“. Anscheinend hatte er eine Person dabei, die wie er sagt, Privatsphäre haben wollte und deshalb nicht in seiner Insta-Story aufgetauchte. Hatte der 29-Jährige etwa ein heimliches Date mit einem Girl in dem Hotel? Klingt plausibel, schließlich wirkt diese ganze Heimlichtuerei schon sehr verdächtig … Außerdem ist Danny Single und verriet erst vor kurzem, dass er sich eine Beziehung wünscht, aber es bisher einfach nicht geklappt hat! Vielleicht hatte der „Köln 50667”-Star ja jetzt endlich Glück? Zu wünschen wäre es ihm ja, nachdem Danny früher so unter seiner Ex litt, die seine neue Liebe zerstörte. Wir sind sehr gespannt, ob sich da was entwickelt …

