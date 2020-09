Katy Perry über K-Pop-Kollabos: „Ich will nicht Teil eines Trends sein!“

K-Pop-Song für mehr Streams: Nicht mit Katy Perry

Seit ein paar Wochen sind Schauspieler Orlando Bloom und Sängerin Katy Perry stolze Eltern ihrer Tochter Daisy Dove. Fast gleichzeitig hat die 35-Jährige auch ihr neustes Album "Smile" gedropped und damit alle überrascht. In einem Interview wurde sie nun gefragt, ob sie sich auch eine Kollaboration mit einer K-Pop-Gruppe vorstellen kann. So haben ja schon einige Stars wie Halsey, die Fans von BTS sind, mit der Band zusammengearbeitet und auch Selena Gomez oder Lady Gaga veröffentlichten in diesem Jahr gemeinsame Tracks mit BLACKPINK. Katy Perry sieht das aber etwas kritischer: "Ich fände es toll, wenn der Song großartig wäre und es sich authentisch anfühlen würde. Ich will nicht Teil eines Trends sein, ich will Teil einer Bewegung sein und Teil von etwas authentischem. Ich will nicht auf etwas aufspringen. Um ehrlich zu sein, glaube ich, einige machen das nur wegen der Verkaufs- und Streaming-Zahlen. Ich bin hier, um Herzen zu bewegen."

BTS oder BLACKPINK: Mit dieser K-Pop-Band würde Katy Perry zusammenarbeiten

Komplett ausschließen will Katy Perry ein K-Pop-Feature aber nicht. Und wie es scheint, weiß sie auch schon ganz genau, mit wem das gut passen würde: "Falls BLACKPINK den krassesten Song schreiben, durch den ich mich sexy fühle und mit dem ich mich identifizieren kann, bin ich sofort dabei." Die K-Pop-Girls freuen sich darüber sicher total und hätten bestimmt Bock, mit der mega erfolgreichen Sängerin zusammenzuarbeiten. Am 2. Oktober erscheint endlich ihr erstes BLACKPINK-Album. Aber für ihre nächsten musikalischen Projekte könnten sie dann ja mal bei Katy Perry anrufen.😁

