Katy Perry und Orlando Bloom machen ernst

Schöner kann meine seine Schwangerschaft wohl kaum verkünden! Statt die News bei einem Interview auszuplappern oder die frohe Botschaft in einem Instagram-Post zu anzukündigen, präsentierte Katy Perry ihre schon ziemlich kugelrunden Babybauch, im Musikvideo zu ihrer neuen Single „Never Worn White“. Obwohl Katy Perry Ende 2018 ankündigte, sich aus dem Musik-Business zurückzuziehen, hat ihr Verlobter Orlando Bloom sie wohl zu neuer Musik inspiriert. Am Valentinstag 2019 verlobten sich die Lovebirds nach 3 Jahren On-Off-Beziehung 💍 In ihrem neuen Lied, singt die Blondine jetzt über die Angst, die einen begleitet, wenn man sich dazu entschließt den Rest seines Lebens mit einem Mann zu verbringen, aber trotzdem den großen Schritt vor den Traualtar wagen möchte.

So süß verkündete Katy Perry die Baby-News

Bereits vor der Veröffentlichung des Musikvideos gab es Spekulationen, ob die beiden bald ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nun also endlich die Auflösung: JA, die Gerüchte stimmen! Katy Perry und Orlando Bloom erwarten ein Baby! 👶🏻 💕 Für Orlando ist es bereits das zweite Kind. Mit Model Miranda Kerr hat er nämlich bereits den 9-jährigen Sohn Flynn. In einem anschließenden Live-Video auf Instagram äußerte sich Katy Perry, die sogar schon mal Sänger The Weeknd datete, dann das erste Mal persönlich: „Wir sind aufgeregt und glücklich!“ Der Geburtstermin des Babys ist offenbar bereits diesen Sommer. Unter ihrem Instagram-Post schrieb die werdende Mama nämlich: „In diesem Sommer wird viel passieren.“ Wir freuen uns mit den werdenden Eltern und wünschen der kleinen Familie alles erdenklich Gute! 🍀💕

