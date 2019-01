Katja Krasavice: Was geht da mit Nura?

Katja Krasavice & Nura: Sexy Pics

Katja Krasavice hat ein gemeinsames Projekt mit der sexy Pole-Dancerin Cherry Rebelle und Musikerin Nura am Start. „Krassester 3er :P“ kommentierte Katja ein Pic von sich und den anderen beiden Ladies auf ihrem Insta-Profil. Darauf ist eine heißer als die andere: Alle drei tragen mega knappe Outfits und blicken lasziv in die Kamera. Von Katja sind wir einen Look wie diesen gewohnt, aber vor allem den ehemaligen SXTN-Star Nura (31) erkennt man auf den ersten Blick kaum: Die mit der 1 Live Krone als „Beste Künstlerin des Jahres 2018“ ausgezeichnete Künstlerin trägt eine platinblonde Perücke und mega helle Kontaktlinsen. Wow, was für ein krasser Kontrast zu ihrem schönen, dunklen Teint!

Katja Krasavice: Gemeinsamer Rap-Song mit Nura?

Alle drei Girls haben die heißen Bilder auf ihren Insta-Profilen gepostet, doch was hat es mit den gemeinsamen Schnappschüssen auf sich? Steht jetzt etwa Katjas erstes Rap-Feature in den Startlöchern? Oder spielen sie und Cherry Rebelle, die auch schon Darstellerin bei „Berlin – Tag und Nacht“ war, einfach nur in Nuras neustem Videoclip mit? Das hat die blonde YouTuberin bisher noch nicht verraten. Möglich wäre es auf jeden Fall! Schließlich ist die 22-Jährige selbst eine sehr erfolgreiche Musikerin – ihre drei Singles „Doggy“, „Dicke Lippen“ und „Sex Tape“ schafften es alle in die Top 10 der deutschen Charts. Ein gemeinsamer Track mit Nura wäre deshalb echt der Hammer – und sollte es wirklich dazu kommen: Wir sind jetzt schon davon überzeugt, dass es nur ein Hit werden kann!

