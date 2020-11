Katja Krasavice dreht neues Musikvideo

Katja Krasavice überrascht in letzter Zeit immer wieder mit einem neuen Look. Für ihr neues Album "Eure Mami" ließ sie eine Perücke in Regenbogenfarben anfertigen – eine neue Ära. In ihrem Musikvideo zu "Ich seh" überraschte Katja Krasavice nicht nur mit einem emotionalen Geständnis, sondern auch mit einer anderen Haarfarbe in rot-orange. Bei der "Million Dollar Ass"-Sängerin wird eben jedes Detail durchgeplant. Auf Instagram hat Katja Krasavice jetzt wieder mit einem neuen Look überzeugt. Sie dreht aktuell nämlich das Musikvideo zu ihrer neuen Single, die bisher noch geheim ist. Eins steht jedoch fest: Katja wird umwerfend aussehen als Lady in Red.

Katja Krasavice: So sieht ihr neuer Look aus

Wir haben das neue Musikvideo zwar noch nicht gesehen, aber schon jetzt ist klar: Rot ist Katjas Farbe! 😇 Instagram/@katjakrasavice

Katja Krasavice hat am Wochenende das nächste Musikvideo gedreht. Das wird nach "Million Dollar A$$" und "Ich Seh" die dritte Single, die Katja von ihrem neuen Album "Eure Mami" veröffentlicht. In der Insta-Story sieht man sie ganz in Rot: Sie trägt eine rote Perücke als Longbob, rote Lippen und ein rotes Latex-Outfit – ziemlich heiß! "Hey Leute, was geht ab? Ich muss jetzt ein bisschen schreien, weil ich bin hier beim Dreh meiner nächsten Single. Ich bin schon so happy", ruft Katja in die Kamera. Man sieht nicht viel auf dem Video, aber der Hintergrund sieht tatsächlich aus wie eine Konzert- oder Fabrikhalle. Die lauten Geräusche könnte außerdem eine Wind- oder Nebelmaschine verursachen. Aber das ist bisher nur Spekulation. Eine Sache steht jedoch fest: Das neue Musikvideo von Katja wird mindestens so krass, wie ihr neuer Look und ihre letzten Projekte!

Katja Krasavice ist außerdem für den goldenen BRAVO Otto nominiert! In der Kategorie "Hip Hop national" könnt ihr für die Künstlerin voten.

