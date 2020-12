Katja Krasavice: Neuer Song mit Rap-Star Elif?

Katja Krasavice: Neues Feature mit Rap-Star?

Katja Krasavice liebt Überraschungen: "MILLION DOLLAR A$$" war das erste Feature von Katja Krasavice, welches sie gleich mit zwei Künstlern zusammen produzierte. Rapper Fler und Videoproduzent Specter supporteten die Künstlerin für ihre erste Single des neuen Albums "EURE MAMI" – eine Ansage an die Deutschrap-Welt! In ihrer zweiten Single "Ich Seh" überraschte die Sängerin mit einem emotionalen Geständnis und ihr neuster Track war ihr erstes Liebeslied. Passend zu Weihnachten gibt es eine neue Überraschung und wir versuchen es mal vorsichtig auszudrücken: DAS IST DAS COOLSTE GESCHENK EVER! Es gibt nämlich viele Anzeichen dafür, dass Katja und Rap-Star ELIF einen gemeinsamen Song rausbringen werden …

Hinweise: Gemeinsamer Song von Katja Krasavice und ELIF?

In diversen Fragerunden auf Instagram hat Katja Krasavice bereits folgende News verraten: Es wird bald ein neuer Track kommen und auf ihrem neuen Album "Eure Mami", welches am 29. Januar erscheint, wird es außerdem noch ein weiteres Feature geben. Gestern postete Katja dann ein mysteriöses Foto von einer Frau. Die Umrisse erinnern krass an Rap-Star ELIF und auch die Caption passt – ein schwarzes Herz. Wir erinnern uns: Elif veröffentlichte bereits einen Track mit dem Namen "Schwarz" (und trägt eigentlich auch nur schwarz). Noch verdächtiger wird es jedoch, wenn man auf das Profil von ELIF geht, sie postete gestern nämlich zur gleichen Zeit ein mysteriöses Pic. Dieses Mal jedoch ziemlich sicher die Umrisse von Katja und ein lilafarbenes Herz. Wer das Profil von Katja besucht, wird diese Farbe auch öfter in ihren Posts finden. Die beiden kennen sich außerdem schon länger und waren zusammen im "Basement Café" von 16BARS zu Gast. Letzter Hinweis auf ein Feature von Katja Krasavice und ELIF: In ihrer Instagram-Story posteten beide denselben Musik-Ausschnitt. Überzeugt? YouTuber Marvyn Macnificent ist es jedenfalls und kommentiert Katjas Post mit den Worten: "DAS WIRD DIE BESTE COLLAB MAN" – diesen Worten können wir uns wirklich nur anschließen. Ein Song von ELIF und Katja wäre der perfekte Start ins neue Jahr. Die nächste Möglichkeit für einen Release ist nämlich die Silvesternacht. Wir sind sehr gespannt, wann sich die Rap-Queens dazu äußern werden und drücken die Daumen, dass wir richtig liegen. Hier gibt's den Teaser, den Katja und ELIF auf Instagram gepostet haben, we love it:

