Elif und Samra verliebt in "Zu Ende"?

"Ich hab dich so geliebt …" singt Elif in ihrem Feature-Track "Zu Ende" und liegt dabei in den Armen von Rap-Kollege Samra. Nicht nur der Text, sondern vor allem die Blicke und Berührungen zwischen den beiden sorgten für ordentlich Gesprächsstoff. Schnell wurde den beiden mehr als nur eine berufliche Beziehung nachgesagt, kurze Zeit später tauchte dann auch ncoh ein Kuschelfoto aus dem Studio des Cataleya-Stars auf...

Elif klärt Beziehungsstatus auf

Erst gestern äußerte sich Elif in einem Interview im "World Wide Wohnzimmer" zu ihrem Beziehungsstatus und auch zu Samra. Laut ihr singen beide in ihrem Feature-Track über verflossene Lieben und Ex-Partner, nicht aber übereinander, wie es viele Fans vermutet hatten. Dazu sagte die Rapperin: "Dass die Leute das denken könnten, haben wir uns beide schon gedacht. Es ist aber nicht so. Und mein Part bei „Zu Ende“ geht halt an meinen Ex-Freund und sein Part geht an seine Ex-Freundin. Also wir erzählen beide unsere Geschichten auf einem Song." Auch eifersüchtig scheint keiner der beiden zu sein, denn Elif ergänzt:" Manche Mädels schreiben mich an mich und sagen ‚Du nimmst ihn mir weg‘ – Okay, du kannst ihn haben haha. Nimm ihn, ich will ihn nicht. Gerne, wenn er dir zurückschreibt, gerne." Damit scheint offiziell geklärt zu sein, dass die beiden nur Geschäftspartner und Freunde, aber kein Liebespaar sind, schade …

