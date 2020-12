Katja Krasavice: Davon handelt ihre neue Single

Am Wochenende gab es freudige News für alle Fans von Katja Krasavice, denn sie dreht ein neues Video und hat sich dafür auch einen heißen neuen Look überlegt! Die neue Single wird natürlich auch auf Katjas neuem Album "Eure Mami" zu hören sein, welches am 29. Januar 2021 erscheinen soll. Seit bekannt ist, dass die neue Single bald kommen wird, fragen sich Fans natürlich, was sie erwarten wird. In ihrer letzten Single "Ich Seh" hat Katja Krasavice nämlich mit einem emotionalen Geständnis überrascht. Und auch dieses Mal hat der Song einen ganz persönlichen Touch. Die neue Single von Katja Krasavice richtet sich gegen einen ganz bestimmten Mann – Rache ist süß …

Katja Krasavice: Neue Single als Rache gegen einen bestimmten Mann

In ihrer Instagram-Story verrät Katja Krasavice regelmäßig News zu ihren neuen Songs. Instagram/@katjakrasavice

Auf Instagram durften Fans wieder Fragen an ihr Idol Katja Krasavice stellen. Darunter auch folgende Frage: "Ist die neue Single respektlos?" Natürlich antwortete Katja wieder extrem ehrlich auf die Frage: "Die nächste Single ist gegen einen Boy. Ihr werdet es fühlen, byeee!" Wer genau dieser Boy ist, hat sie noch nicht verraten, aber es klingt fast so, als würde man es verstehen, wenn es so weit ist. Eins ist klar: Mit Katja Krasavice sollte man sich lieber nicht anlegen. Auf die Frage, warum sie ihr Album "Eure Mami" genannt habe, obwohl sie gar keine Mutter sei, antwortete sie nämlich: "Doch, von sehr vielen sogar. Denn alle wissen, Katja Krasavice ist die Mutter der Provokation durch Freizügigkeit und die Mutter aller Bitches." Wir würden sagen, dass sich der Mann warm anziehen muss, denn Katja nimmt nie ein Blatt vor den Mund und bei ihr ist Rache auch noch sexy. 😜

Katja Krasavice ist außerdem auch für einen goldenen BRAVO-Otto nominiert. In der Kategorie "Hip Hop national" könnt ihr für sie voten!

