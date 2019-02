Katja Krasavice: Neuer Song mit Feature?

Katja Krasavice plant „provokanten Song“

Mehr als ein halbes Jahr ist schon vergangen, seitdem Katja Krasavice ihre letzte Single „Sex Tape“ veröffentlicht hat. Der Song war ein Mega-Erfolg! Allein der dazugehörige Clip hat auf YouTube mehr als 25 Millionen Aufrufe. Auch ihre beiden anderen Songs „Doggy“ und „Dicke Lippen“ kamen bei den Fans super gut an. Kein Wunder also, dass jetzt alle sehnsüchtig auf musikalischen Nachschub von der 22-Jährigen warten. Wir von BRAVO haben deshalb mal bei Katja nachgefragt. Per WhatsApp-Sprachnachricht hat die Leipzigerin uns erzählt, wie es momentan um ihre musikalischen Pläne steht: „Dass ich Musik liebe, ist ja klar und dass ich gerne provoziere auch. Was ist also das Geilste, was man machen kann? Einen provokanten Song!“, sagte Katja.

Katja Krasavice: Wann kommt neue Musik?

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wann ist es endlich so weit, dass wir wieder etwas von Katja auf die Ohren bekommen? Momentan sei sie da selber noch am Überlegen, antwortete uns die Blondine. „Wann es einen neuen Song geben wird, das kann ich noch nicht sagen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es einen geben wird.“ In Sachen Feature müsse man sich überraschen lassen, sagte Katja und verriet aber zumindest schon mal so viel: „Da wird schon was Cooles kommen!“

