Katja Krasavice: Neuer Song?

Es ist schon ein paar Monate her, seit Katja Krasavice (21) ihren letzten Song rausgebracht hat. Doch jetzt deutet alles darauf hin, dass es schon bald eine neue Single geben könnte…

Katja Krasavice: Mysteriöse Insta-Posts

Anfang April versorgte Katja Krasavice ihre Fans zum letzten Mal mit Musik – denn da erschien ihr Song „Dicke Lippen“. Der Clip dazu hat bis heute zwölf Millionen Klicks auf YouTube bekommen - das Video zum musikalischen Vorgänger "Doggy" sogar unglaubliche 21 Millionen! Ein klares Zeichen dafür, dass die Fans gerne mehr solche Hits von Katja hätten! Jetzt hat die 21-Jährige ihren Followern Hoffnung gemacht, denn sie postete drei mysteriöse Fotos auf Instagram, auf denen jeweils eine Videokassette mit der Beschriftung „Katja Krasavice Sex Tape“ zu sehen ist.

#Sextape Ein von @ katjakrasavice.mrsbitch geteilter Beitrag am Aug 1, 2018 um 3:46 PDT

In ihrer Story forderte die gebürtige Tschechin ihre Abonnenten dazu auf, in den Kommentaren zu schreiben, was sie glauben, was diese Bilder wohl zu bedeuten haben könnten. Und die meisten sind sich sicher: Es wird einen neuen Song von sexy Katja geben!

Wir haben bei Katja nachgefragt

Auf Nachfrage von BRAVO gab sich Katja geheimnisvoll. Sie will noch nicht verraten, was es mit den mysteriösen Insta-Pics auf sich hat. Also heißt es abwarten! Doch bei einer Sache können wir uns wohl schon mal sicher sein: Sollte der Webstar wirklich ein neues Lied in petto haben, hat sie dazu bestimmt auch schon ein ziemlich krasses Video mit viel nackter Haut gedreht. Wer Katja Krasavice kennt und sich an die Clips zu ihren ersten beiden Songs „Doggy“ und „Dicke Lippen“ erinnert, weiß, was wir meinen…

Alle Infos rund um deine Stars findest du natürlich auch in der aktuellen BRAVO