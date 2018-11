Katja Krasavice: Ansage auf Instagram!

Katja Krasavice lässt sich nichts gefallen! Ein Follower bezeichnete die YouTuberin als Angeberin. Was folgt ist eine ehrliche Ansage auf Instagram …

Katja Krasavice: XXL-Kleiderschrank

Katja Krasavice ist extrem aktiv auf Instagram. Die YouTuberin postet fleißig Fotos und unterhält ihre Follower auch regelmäßig in ihrer Story. Gestern gab Katja ihren Followern einen exklusiven Einblick in ihren Kleiderschrank, der aus allen Nähten platzt! Sneakers, High-Heels, Klamotten und Designer-Taschen wohin das Auge reicht – der Traum jedes Mädchens. Die Rapperin scherzt lachend: "Kann mich mal jemand stoppen?!" Doch nicht jeder gönnt ihr das. Ein Mädchen schrieb ihr daraufhin, dass sie nicht so angeben solle, denn es gäbe Menschen, die nichts haben. Doch die Ex-"Big Brother"-Kandidatin will nicht damit aufhören – mit gutem Grund!

Katja Krasavice: "Ich war arm und wurde gemobbt!"

Diese Ansage postete Katja Krasavice in ihrer Insta-Story! Instagram/@katjakrasavice

Was folgt, ist eine ehrliche Ansage in der Insta-Story von Katja Krasavice. Die YouTuberin erzählt, dass sie früher selbst arm gewesen sei: "Ich habe sehr oft geweint und gesagt. Mama wann habe ich so viele schöne Sachen, wie die im Fernsehen?", gesteht Katja, "Ich war arm und wurde dazu noch in der Schule gemobbt, weil ich freizügig und anders war, aber habe ich rum gesessen und nichts gemacht? Nein!" Sie hat von einem anderen Leben geträumt und daran geglaubt, dass sie eines Tages Erfolg haben wird. "Jetzt habe ich alles erreicht, von dem ich geträumt habe, obwohl außer meiner Mama NIEMAND an mich geglaubt hat." Heute kann die Blondine stolz behaupten, dass alles was sie besitzt, von ihr selbst bezahlt wurde. Mit über 1,8 Millionen Followern auf Instagram und drei mega erfolgreichen Hits, gibt es kaum jemanden, der die Rapperin nicht mehr kennt. Und auch ihre Mobber wollen wieder mit ihr befreundet sein! Katjas Antwort? " Nein Danke, ich brauche nur meine Familie und meine Designer-Taschen ihr Fotzen" – auf Fake-Freunde kann die selbstbewusste 22-Jährige verzichten!

Ihren Erfolg hat sich die Blondine selbst erarbeitet! Instagram/@katjakrasavice

Katja Krasavice: Wichtige Message an alle

Respekt, trotz Gegenwind lässt sich Katja Krasavice nie unterkriegen – und das rät sie auch ihren Followern: "Konzentriert euch auf euren Traum und eure Ziele und haltet nur an Menschen fest, die an euch glauben!" Für Katja war diese Person schon immer ihre Mama, die keine Sekunde an ihrer Tochter gezweifelt hat. Von allen anderen hat sich die YouTuberin nie abbringen lassen. Ihre letzte Ansage auf Instagram: "Wenn ihr jetzt anfangt und niemals aufhört, könnt ihr alles schaffen!" – egal wie euer Traum aussieht!

Katjas Message: Glaub an deine Träume! Instagram/@katjakrasavice

