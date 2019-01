Katja Krasavice bestätigt Video mit Dagi Bee

Katja Krasavice: Sie steht auf Gruppen-Fun!

„Doggy ist mein Hobby, du weißt, dass ich Sex will“, singt Katja Krasavice in ihrem krass erfolgreichen Song „Doggy“. Und das ist nicht nur so dahingesagt! Denn die YouTuberin steht ganz offen dazu, dass Sex ihre absolute Lieblingsbeschäftigung ist. Klar, dass die Blondine deshalb nichts anbrennen lässt und mit allen Boys ins Bett geht, die ihr gefallen. Im BRAVO-Talk hat uns Katja erzählt, dass sie auch gerne mal Gruppensex hat! „Wenn ich einen Typ etwas zu langweilig finde und Angst habe, dass er es allein im Bett nicht bringen könnte, nehme ich zur Vorsorge auch gern mal mehrere Kerle gleichzeitig mit ins Schlafzimmer“, verriet die Sängerin gegenüber BRAVO. Eine ganz schön direkte Ansage, mit der Katja Krasavice eindeutig klarmacht: Sie steht drauf, wenn Jungs voll rangehen. Mit wem sie gerne mal Gruppensex haben würde, weiß die Blondine ganz genau: „K.J. Apa, Ed Sheeran, Jace Norman und Ruggero Pasquarelli sind zwar alles ganz süße Typen, aber einzeln wären die im Bett ziemlich langweilig, denke ich. Deshalb würde ich mit den vier Boys einen Gangbang starten. Zu fünft könnten wir bestimmt Spaß haben.“ Eines ist also klar: Die „Sextape“-Interpretin ist in Sachen Bettsport sehr experimentierfreudig und probiert deshalb auch gern mal ziemlich verrückte Sachen aus.

Katja Krasavice: Neues Video mit Dagi Bee

In dem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video "Wer würde eher ..." von Dagi Bee und Mrs. Bella beantworten die Girls Fragen ihrer User. Eine Frage lautet: "Wer würde eher mit Katja Krasavice ein Video drehen?". Daraufhin hielten sowohl Bella als auch Dagi beide ein Schild mit "DAGI" hoch. Dagi sieht ihre Freundin an und sagt: "Ich glaub auch – ich mag Katja". Die beiden YouTube-Stars scheinen auch ziemlich gut miteinander befreundet zu sein, denn Dagi hat Katja zu ihrem mega „Beetique“-Launch eingeladen. Auf Nachfrage von BRAVO, gab die gebürtige Tschechin bekannt: "Ich und Dagi sind in Kontakt zu dem Video, dass wir drehen wollen." Megaaaa – wir freuen uns jetzt schon darauf und hoffen das dieses Video schnell online kommt.

