Katja Krasavice: Neue Single "Ich seh" erscheint heute!

Heute um 23:59 Uhr gibt es die Premiere von "Ich seh", der neuen Single von Katja Krasavice. Ihre erste gefühlvolle Single inklusive emotionaler Geständnisse. Natürlich ist die Aufregung da groß. "Je aufgeregter ich bin, desto weniger hab ich an. Morgen kommt meine allererste emotionale Singe. Ich freue mich schon so krass, aber ich bin auch aufgeregt", gesteht "Eure Mami" auf Instagram. Aus diesem besonderen Anlass wird es heute um 20 Uhr einen Live-Stream auf dem Katja Krasavice YouTube-Kanal geben. Das Musikvideo wird anschließend um 23:59 Uhr auf "Katja Krasavice Music" online gehen. Ganz nebenbei hat Katja übrigens einen Fan-Betrug aufgedeckt …

Katja Krasavice über Fake-Chats und Fan-Betrug

Diese Storys postete Katja Krasavice zum Thema Fake-Chats und Betrug von Fans. Instagram/@katjakrasavice

Katja Krasavice liebt es mit ihren Fans zu sprechen und ihnen zu erzählen, wie man das Beste aus sich herausholt. Was sie nicht mag? FAKES! Deshalb hat sie auf Instagram aufgedeckt, wie leicht es ist, Chats zu faken. Ein Junge hatte gepostet, dass ihm Katja jetzt gerade in diesem Moment schreibe. Im Chat sieht das dann ganz anders aus. Dort gibt es nur Nachrichten von ihm, darunter auch das einfache Wort "Schreibt …" – das sieht natürlich so aus, als würde ihm Katja persönlich texten. "Guckt, so einfach kann man Chats faken", erklärt Katja Krasavice auf Instagram, "So einfach kann man auch Nachrichten und Nacktbilder faken. Egal welche Seite irgendwas postet: 'Katja war irgendwo und wenn ihr XYZ-Seite folgt, bekommt ihr das Sex-Video' – diese Leute lügen und geiern Abos!" Die beste Quelle für die freshesten News aus dem Leben von Katja gibt es direkt auf ihren Kanälen – oder in unseren Interviews natürlich!

Katja Krasavice ist außerdem für den goldenen BRAVO-Otto nominiert. In der Kategorie "HipHop national" könnt ihr für sie voten!

