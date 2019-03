Karneval bei Bibis Beauty Palace & Dagi Bee: Eltern werden zum Double

Dagi Bee: Sexy Karnevals-Kostüm

Spätestens seit gestern ist in Deutschland überall Karneval angesagt: Zur Weiberfastnacht verkleideten sich viele als Hexen, Ärzte oder irgendetwas anderes verrücktes und zogen um die Häuser. Mitten drin: Dagi Bee! „Ich bin das erste Mal seit sehr, sehr vielen Jahren wieder Karneval feiern“, verriet die 24-Jährige auf dem Weg zu einer Faschings-Party in einem Kölner Club, in dem ihr guter Kumpel Topic auflegte. Für diesen Abend hatte sich die YouTuberin extra ein super sexy Kapitäninnen-Kostüm von einer Freundin ausgeliehen und stahl in dem hotten Outfit sicher einigen anderen Karnevals-Fans die Show!

Dagi Bee & Bibis Beauty Palace: Witzige Idee ihrer Eltern

Doch nicht nur Dagi und ihr Mann Eugen waren voll im Verkleidungs-Fieber, sondern auch ihre Mum! Die war gestern Abend samt grüner Perrücke auch am Start. „Wer bist du heute?“, fragte die Blondine ihre Mama und die antwortete „Dagi Bee!!!“ LOL, das ist doch mal eine witzige Idee!

Einen ähnlichen Einfall hatte auch der Papa von Bibis Beauty Palace. Denn der verkleidete sich ebenfalls als seine berühmte Tochter. Zugegeben: Ein kleines bisschen creepy sieht das Kostüm schon aus, aber irgendwie ist Bibi gleichzeitig auch ziemlich gut getroffen :D Dagis Mum und Bibis Dad könnten so tatsächlich als Doubles der beiden YouTuberinnen durchgehen!

Instagram/bibisbeautypalace

Abstimmen

Das könnte dich auch interessieren: