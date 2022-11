Kann ich auch ohne Sex zum Orgasmus kommen?

Dr.-Sommer-Team: Ja. Denn Sex ist nicht nur Geschlechtsverkehr.

Sex hat man nicht nur, wenn ein Junge seinen Penis in die Scheide einführt. Sex ist viel mehr als das! Auch wer sich selbst befriedigt, sich gegenseitig in die Hose geht und an den Genitalien reibt oder seinen Schatz mit dem Mund am Penis oder der Scheide verwöhnt, der hat Sex.

Bei jeder Art von Sex kann man auch zum Höhepunkt kommen, wenn die Erregung dabei stark genug ist. Aber das ist bei jedem Menschen ein bisschen anders.