Justin Bieber: Warum weinst du?

Mega-Star Justin Bieber wird in letzter Zeit immer wieder weinend gesehen … Was hat der 24-Jährige nur?

Justin weint und weint …

Eigentlich hätte Justin Bieber allen Grund glücklich zu sein: Er und Hailey Baldwin sind total happy zusammen, im Juli machten er seiner Liebsten sogar einen Heiratsantrag und sie sagte ja! Normalerweise müsste der 24-Jährige Luftsprünge machen, doch das ist leider nicht der Fall. Erst vor kurzem wurde Justin weinend vor Haileys Apartment gesichtet. Vorgestern waren die Turteltauben dann gemeinsam unterwegs und machten einen süßen Couple-Tag: Erst Händchen haltend im Café und dann auf einer coolen Radtour. Beide Male endete das Date aber in Tränen! Auf Fotos ist zu sehen, wie der „No Brainer“-Sänger sich im Café die Tränen von den Wangen wischt. Später bei der Radtour machen Justin und Hailey eine kleine Pause und da geht es dann richtig los. Der Sänger und das Topmodel sitzen beide total geknickt am Straßenrand und verstecken ihre Gesichter in den Händen. Viele fragen sich da natürlich: Was ist passiert und warum weint Justin so viel?

>>> Die Bilder findest du hier: https://bit.ly/2Or3GZp

Ein Beitrag geteilt von Justin Bieber (@justinbieber) am Jul 13, 2018 um 10:10 PDT

Fantheorie 1

Viele Fans haben die verschiedensten Theorien zu Justins Gefühlsaubrüchen vor zwei Tagen. Theorie eins: Der 24-Jährige musste bei der Radtour mit Hailey an seine Ex Selena denken, mit der er ja erst vor wenigen Monaten bei ihrem Liebes-Comeback einen solchen Ausflug gemacht hatte.

Fantheorie 2

Andere denken, dass Justin, der ja seit einiger Zeit streng gläubig ist, zu Gott gebetet hat. Dabei sollen ihn seine starken Gefühle überrollt haben und er fing an zu weinen.

Fantheorie 3

Hailey ist schwanger! Das vermuten Fans ja schon seit längerem. Viele halten das auch für die logischste Erklärung für Justins Gefühlsausbrüche. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, dass das Paar mit der ganzen Situation einfach überfordert ist und nicht weiß, wie es mit den ihnen ständig folgenden Paparazzi noch umgehen soll. Oder es ist etwas wirklich Schlimmes passiert, was Justin und Hailey komplett aus der Bahn geworfen hat. So oder so, wir hoffen, dass die Tränen bald aufhören und das Traumpaar endlich richtig glücklich sein kann!

Für mehr News, hol dir unbedingt die neue BRAVO!